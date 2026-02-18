Vancouver, British Columbia / 18. Februar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) ("New Earth" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, wie integrierte hochauflösende luftgestützte geophysikalische magnetische und radiometrische Daten vorrangige Zonen für die gezielte Exploration von Seltenerdelementen auf seinem Projekt Red Wine Rare Earth Elements (REE) (das "Projekt" oder die "Liegenschaft") im Nordwesten von Neufundland und Labrador in der zentralen Region Labrador (Abb. 1) identifizieren.

New Earth beabsichtigt, integrierte magnetische (mag) und radiometrische (rad) Datensätze zu nutzen, um seine Explorationsstrategie zu optimieren. Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Identifizierung von strukturellen Merkmalen und Mineralsignaturen, die für REE-Lagerstätten typisch sind.

Strukturelle Zielsetzung: Die kombinierten Datensätze identifizieren mehrere hochprioritäre Ziele, die mit REE-haltigen Intrusionskomplexen übereinstimmen.

Radiometrische Präzision: Thorium-Korrelation: Anomalien mit hohem äquivalentem Thorium (eTh) zeigen eine starke räumliche Verbindung zu strukturellen Trends und lithologischen Kontakten. Th/K-Verhältnis: Die Untersuchung auf Kalium (K), Thorium (Th) und Uran (U) hilft bei der Identifizierung erhöhter Thorium-zu-Kalium-Verhältniswerte (Th/K), einem wichtigen Indikator für die Anreicherung mit seltenen Erden insgesamt.

Magnetische Kartierung: Lithologische Kontakte: Mit Hilfe magnetischer Daten werden Verwerfungen, Scherungen und Intrusionen kartiert, die alkalische Komplexe oder Karbonatite beherbergen. Identifizierung von Anomalien: Das Team konzentriert sich auf magnetische Tiefpunkte (oft in Verbindung mit Karbonatiten) und magnetische Hochpunkte (in Verbindung mit REE-Lagerstätten, die Eisenoxid-Apatit enthalten).

Hochentwickelte Modellierung:

3D-Inversion: Wird auf magnetische Daten angewendet, um die genaue Geometrie und Tiefe von Intrusionskörpern für potenzielle zukünftige Bohrziele zu definieren.

Geophysikalische Reaktionsmodellierung: Modellierung bekannter REE-Vorkommen auf der Liegenschaft, um den geologischen Rahmen zu präzisieren.

Bodenuntersuchungen: Radiometrische Anomalien werden genutzt, um Boden- und Gesteinsproben in Gebieten mit der höchsten Oberflächenmineralisierung zu entnehmen. Bodenbasierte Spektrometeruntersuchungen und Kartierungen, bei denen radiometrische Hochwerte und magnetische Anomalien zusammenfallen.



"Die Integration hochauflösender magnetischer und radiometrischer Daten wird es uns ermöglichen, strukturell begrenzte Zielzonen potenziell genau zu lokalisieren", sagte der CEO von New Earth, Lawrence Hay. "Durch die Überlagerung dieser geophysikalischen Datensätze können wir Korridore mit hohem Potenzial für eine REE-Anreicherung präzise identifizieren und einstufen. Dies wird unsere Explorationsstrategie unmittelbar optimieren."

Abbildung 1 - Südlicher Claim der Liegenschaft Red Wine und bedeutende Bergbau- und Mineralvorkommen innerhalb der Liegenschaft zusammen mit Fluglinien für luftgestützte geophysikalische Untersuchungen

Die Liegenschaft

Die Liegenschaft mit einer Fläche von etwa 1.575 Hektar befindet sich im Central Mineral Belt (CMB) von Labrador und liegt überwiegend auf Lithologien des Red Wine Complex, darunter peralkalische vulkanische, porphyrische Gesteine sowie peralkalische und alkalische plutonische Gesteine. Diese Formationen weisen ein hohes Potenzial für eine REE-Mineralisierung auf und waren in den letzten Jahrzehnten seit den 1970er Jahren Ziel von Explorationsprogrammen für REE, Zirkonium, Niob und Yttrium.

Die Liegenschaft befindet sich innerhalb der größeren Red Wine Intrusive Suite, die peralkalische Granite und Syenite als Teil der North und South Red Wine Plutons umfasst und über eine dokumentierte Geschichte von REE-haltigen Mineralien verfügt. Historische Programme haben mehrere Entdeckungen von REE und damit verbundenen Rohstoffen in diesem Gebiet zutage gefördert - darunter Two Tom (Nb, Be, REE), North Red Wine (U, Zr), Partridge River (Th) und Mann (Nb, Zr, Th). Geologisch gesehen stehen diese Entdeckungen in Zusammenhang mit den Playfair-Entdeckungen auf der Liegenschaft Red Wine.

Abbildung 2 - Liegenschaft Red Wine und umliegende Mineralvorkommen, veranschaulicht anhand geologischer Merkmale

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Babak V. Azar, P.Geo., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die historischen Berichte zum Konzessionsgebiet wurden vom qualifizierten Sachverständigen geprüft. Die bereitgestellten Informationen wurden nicht verifiziert und werden als historisch eingestuft.

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % im Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und einen Untertagebau, aus denen in den 1950er Jahren, und dann erneut in den 1970er Jahren, Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung für den Erwerb sämtlicher Anteile an 23 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 1.102 Hektar im Gebiet von Strange Lake in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet. Das unter dem Namen "SL Project" geführte Projekt hat vielversprechende Aussichten auf Seltenerdmetallfunde. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über die Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte am Seltenerdmetallprojekt Red Wine, das sich über 2 nicht zusammenhängende Mineralclaims mit rund 1.575 Hektar Grundfläche in Labrador (Kanada) erstreckt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.newearthresourcescorp.com, in den veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) oder wenden Sie sich per E-Mail an das Unternehmen unter info@newearthresourcescorp.com.

Im Namen des Board of Directors

"Lawrence Hay"

President und CEO

Tel: 778.317.8754

E-Mail: info@newearthresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Plänen und anderen Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind in der Regel an zukunftsgerichteten Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "voraussehen", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" oder deren Verneinungen oder ähnlichen Variationen zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausgesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter unter anderem die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit zur Steuerung der Betriebskosten und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83033Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83033&tr=1



