Zug - Die auf Baustoffe in Nordamerika spezialisierte Amrize will im laufenden Geschäftsjahr sowohl beim Umsatz als auch beim operativem Gewinn zulegen. Anlässlich der Zahlenvorlage zu 2025 gab die Gesellschaft eine Prognose für 2026. So soll der Umsatz um 4 bis 6 Prozent ansteigen auf 12,29 Milliarden bis 12,52 Milliarden US-Dollar, wie das vergangenen Sommer von Holcim abgespaltene Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Der um Sonderkosten bereinigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab