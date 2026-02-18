Leverkusen - Bayer versucht in den USA mit einem milliardenschweren Vergleich das Thema Glyphosat-Klagen weitgehend vom Tisch zu bekommen. Die Streitigkeiten rund um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter haben schon Milliarden verschlungen, die Dividende wurde zusammengestrichen. Ein Gericht in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri muss dem nun angestrebten Sammelvergleich noch zustimmen. Bereits Anfang des Jahrzehnts hatte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab