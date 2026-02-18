Guru-Trades | Palo Alto: Ausblick enttäuscht, SSR Mining: Starke Zahlen & Bayer: Zu früh gefreut?
|16:10
|Bayer-Aktie: Bleibt der Befreiungsschlag aus?
|Nachdem die Bayer-Aktie tags zuvor noch ein neues 2-Jahres-Hoch bei knapp 50 € erklimmen konnte, rauscht der Kurs am Mittwoch wieder in den Keller. Als schwächster DAX-Wert verliert der Titel aktuell...
|15:51
|Absturz nach Kurssprung - Börse mag Bayers Glyphosat-Deal doch nicht
|15:46
|Bayer-Rallye mit dramatischem Ende: Jetzt lieber auf diese Aktie setzen?!
|© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Trotz eines juristischen Befreiungsschlags kommt Bayer am Mittwoch unter die Räder. Bei Mitbewerber Pfizer erhalten Investoren ohnehin deutlich mehr für ihr...
|15:33
|Nach Bayers Milliardendeal kommen bei Analysten Zweifel auf
|15:27
|Buffett, Tepper & Dalio: Palo Alto: Ausblick enttäuscht, SSR Mining: Starke Zahlen & Bayer: Zu früh gefreut?
|Dienstag jubelten die Anleger noch bei Bayer, heute steht das Papier unter Druck. Was hat sich innerhalb von 24 Stunden geändert? Der angebotene Vergleich steht noch im Raum. Wie sollten sich Anleger...
|Zeit
|16:18
|DA Davidson cuts Palo Alto Networks stock price target on Q2 results
|16:10
|DA Davidson senkt Kursziel für Palo Alto Networks nach Q2-Zahlen
|15:46
|US-Vorbörse: Nvidia, Amazon, New York Times und Palo Alto Networks mit viel Bewegung
|15:42
|US-Marktupdate: Palo Alto im Fokus
|15:34
|Palo Alto Networks Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
|Zeit
|15:59
|Stocks in Play: SSR Mining Inc.
|15:27
|13:36
|SSR Mining to redeem $230M of convertible notes due 2039
|13:18
|SSR Mining to redeem $227.5 million in convertible notes
|13:00
|SSR MINING INC. - 8-K, Current Report
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BAYER AG
|45,535
|-7,66 %
|PALO ALTO NETWORKS INC
|128,88
|-6,49 %
|SSR MINING INC
|21,300
|-2,65 %