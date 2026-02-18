EQS-News: Unigold Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Unigold gibt die Ernennung von Frau Juana Barcelo und Herrn Andrés Marranzini in den Vorstand bekannt



18.02.2026 / 15:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 18. Februar 2026) - Unigold Inc. (TSXV: UGD) (OTC Pink: UGDIF) (FSE: UGB1) ("Unigold" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Frau Juana Barcelo und Herr Andrés Marranzini dem Vorstand des Unternehmens beigetreten sind. Frau Barcelo ist eine erfahrene Geschäfts- und Rechtsexpertin mit über 15 Jahren Führungserfahrung in den Bereichen Bergbau und Corporate Affairs in Lateinamerika und der Karibik. Zuletzt diente Frau Barcelo als President/Country Manager von Barrick Pueblo Viejo, einem Joint Venture zwischen Newmont und Barrick und einer der weltweit größten Goldminen. Frau Barcelo war für das Genehmigungsverfahren für das Erweiterungsprojekt der Mine Pueblo Viejo in der Dominikanischen Republik zuständig. Ferner war Frau Barcelo bei der Barrick Gold Corporation als Executive Director of Government Affairs für Zentralamerika und die Karibik tätig. Frau Juana Barcelo wurde bereits zweimal unter den Top 100 Global Inspirational Women in Mining aufgeführt. Herr Marranzini ist Jurist und derzeit Vorstandsvorsitzender von Punta Bergantín Development. In dieser Funktion leitet er eine der bedeutendsten Tourismus- und Immobilienentwicklungen in der Karibik. Zu Beginn seiner Laufbahn arbeitete er als Rechtsberater und Stabschef im Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen, und war anschließend als stellvertretender Jugendminister, stellvertretender Arbeitsminister und schließlich als stellvertretender Verwaltungsminister des Präsidenten tätig. In den letzten 15 Jahren arbeitete Herr Marranzini als Privatanwalt und war Geschäftsführer des nationalen Hotellerie- und Gastronomieverbandes der Dominikanischen Republik. Sein Schwerpunkt liegt auf nachhaltigem Wachstum, Investitionsstrukturierung und strategischen öffentlich-privaten Partnerschaften in der Dominikanischen Republik. Vorstandsvorsitzender Joe Hamilton sagte: "Ich heiße Juana und Andrés im Vorstand von Unigold herzlich willkommen. Um die Candelones-Vorkommen in die Förderung zu bringen, werden wir die besonderen Fähigkeiten und Perspektiven brauchen, welche die beiden in den Vorstand einbringen, insbesondere ihre einzigartigen Erfahrungen mit den ökologischen und sozialen Aspekten von Entwicklungs- und Genehmigungsfragen in der Dominikanischen Republik. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Juana und Andrés." Zeitgleich mit diesen Ernennungen kündigen Jose Francisco Arata, Charles Page und Normand Tremblay ihren Rücktritt aus dem Vorstand an. Ihnen sprechen die Geschäftsleitung und der Vorstand von Unigold ihre aufrichtige Anerkennung für ihren langjährigen Einsatz und ihre Führungsarbeit aus. Sie haben dazu beigetragen, das Unternehmen durch einige seiner schwierigsten Momente zu führen und es für künftige Erfolge zu positionieren, indem es nun die Candelones-Vorkommen in der Dominikanischen Republik entwickelt. Über Unigold Inc. - Goldexploration in der Karibik

Das in Kanada ansässige Mineralexplorationsunternehmen Unigold wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol UGD gehandelt. Die Candelones-Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen befinden sich in der zu 100 % unternehmenseigenen Konzession "Neita Sur" in der Provinz Dajabón im Nordwesten der Dominikanischen Republik. Das Unternehmen legte im vierten Quartal 2022 eine Machbarkeitsstudie für den Oxidanteil des Candelones-Vorkommens vor. Die 10.902 ha große Explorationskonzession "Neita Norte" wurde dem Unternehmen im zweiten Quartal 2023 erteilt. Anfang 2024 schloss Unigold ein Earn-in-Abkommen mit Barrick Gold ab. Damit kann Barrick eine Beteiligung von bis zu 60 % am Konzessionsgebiet Neita Norte erwerben, indem es über einen Zeitraum von acht Jahren mindestens 12 Millionen $ investiert und eine vorläufige Machbarkeitsstudie für eine identifizierte Lagerstätte vorlegt. Barrick kann weitere 20 % an der Konzession Neita Norte erwerben, wenn es innerhalb der nächsten vier Jahre eine Machbarkeitsstudie allein finanziert. Die beiden Konzessionen bilden zusammen den größten einzelnen Aufschluss von vulkanischem Gestein der kreidezeitlichen Tireo-Formation. Dieses Inselbogengebiet beherbergt vulkanogene Massivsulfidlagerstätten, epithermale Systeme mit mittlerer und hoher Sulfidierung sowie Kupfer-Gold-Porphyr-Systeme. Unigold hat innerhalb der Konzessionsgebiete über 20 Bereiche identifiziert, die Goldsysteme an der Oberfläche aufweisen. Unigold konzentriert sich auf die mehrere Millionen Unzen schwere Candelones-Mineralisierung und ist gerade dabei, diese Lagerstätten in die Produktion zu bringen. Unigold ist seit 2002 in der Dominikanischen Republik tätig und genießt für seine Explorations- und Erschließungsaktivitäten weiterhin starke Unterstützung der lokalen Gemeinden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.unigoldinc.com oder kontaktieren Sie uns: Herr Joseph Hamilton

Vorsitzender & CEO

T. (416) 866-8157 Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Aussagen, einschließlich Aussagen zu künftigen Ereignissen und finanziellen Trends, die sich auf unsere künftigen Betriebsergebnisse, unsere Finanzlage und unseren Cashflow auswirken könnten, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze darstellen. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen treffen wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Soweit zutreffend, beanspruchen wir für zukunftsgerichtete Aussagen den Schutz des "Safe Harbour", wie durch den Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (Vereinigte Staaten) gewährt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.unigoldinc.com/profile/forward-looking-statement. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/284326 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/284326

News Source: Unigold Inc.





18.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News