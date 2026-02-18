Die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Moderna kann zur Wochenmitte deutlich zulegen. Moderna hat eine überraschende Kehrtwende der US-Arzneimittelbehörde FDA erreicht: Der Antrag auf Zulassung des mRNA-basierten Grippeimpfstoffs wird nun doch geprüft. Zuvor hatte die Behörde die Einreichung abgelehnt. Eine Entscheidung soll bis zum 5. August fallen.Bei einer Genehmigung könnte der Impfstoff noch rechtzeitig zur kommenden Grippesaison verfügbar sein. Für Moderna ist das Projekt strategisch wichtig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
