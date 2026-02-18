

WASHINGTON (dpa-AFX) - Host Hotels & Resorts (HST) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year



The company's earnings totaled $135 million, or $0.20 per share. This compares with $108 million, or $0.15 per share, last year.



The company's revenue for the period rose 12.3% to $1.603 billion from $1.428 billion last year.



Host Hotels & Resorts earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: $135 Mln. vs. $108 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.15 last year. -Revenue: $1.603 Bln vs. $1.428 Bln last year.



Copyright(c) 2026 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

© 2026 AFX News