Der globale Energiemarkt hat seine Lektion gelernt - Elektronen allein können die Schwerindustrie nicht retten. Während Windräder und Solarparks die Stromnetze grüner machen, stehen Stahlkocher und Gasversorger vor einem physikalischen Dilemma: Sie benötigen Kohlenstoffmoleküle - nur eben "grüne". In diesem gigantischen Markt für schwer zu dekarbonisierende Sektoren hat der ehemalige Biomasse-Riese Enviva bereits bewiesen, dass Holz ein geeigneter Energieträger ist. Doch während Enviva Pellets nur verbrannt hat, zündet Char Technologies die nächste Stufe der Evolution. Mit ihrer Hochtemperatur-Pyrolyse (HTP) verwandeln die Kanadier einfache Biomasse nicht nur in Wärme, sondern in zwei hochwertige Industrieprodukte: Biokohle für die Stahlindustrie und grünes Erdgas (RNG) für das Netz. Damit liefert Char genau die Lösung, die Visionäre wie Plug Power mit Wasserstoff anstreben, aber oft erst mit Investitionen in Milliarden-Höhe in neue Infrastruktur erreichen können. Char Technologies nutzt das vorhandene Gasnetz und verdient damit ab Tag 1 Geld.

