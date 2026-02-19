Während die Politik die Elektrifizierung predigt, wissen Praktiker aus der Schwerindustrie, dass Prozesswärme und chemische Grundstoffe Moleküle benötigen. Hier feiert mit Synthesegas (Syngas) ein alter Bekannter eine spektakuläre Renaissance. Syngas ist das Rückgrat der modernen Chemie, ein Gemisch aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid, ohne das weder Düngemittel noch Kunststoffe oder synthetische Kraftstoffe existieren würden. Marktprognosen von Researchhäusern wie MarketsandMarkets und Grand View Research zeichnen ein ähnliches Bild: Der globale Syngas-Markt soll bis 2030 mit hohen einstelligen bis zweistelligen Raten wachsen und von heute bereits mehreren Dutzend Milliarden US-Dollar auf einen deutlich größeren Markt anwachsen. In diesem gigantischen Wachstumsmarkt spielen sich derzeit drei parallele Entwicklungen ab. Während der Chemie-Gigant BASF den Bedarf validiert und EQTEC die großtechnische Machbarkeit beweist, sorgt der deutsche Technologie-Spezialist A.H.T. Syngas Technology (AHT) für eine Disruption der dezentralen Anwendung. Wir analysieren Markt und Werte.

