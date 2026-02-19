Künstliche Intelligenz und ihre durstigen Rechenzentren treiben den Strombedarf in neue Dimensionen, während geopolitische Spannungen und jahrelange Unterinvestitionen das Uranangebot strangulieren. Analysten prognostizieren eine Vervielfachung des Uranpreises, denn die Minen fördern gerade einmal drei Viertel des benötigten Materials. Gleichzeitig forciert die US-Politik den Bau Dutzender neuer Reaktoren und stuft Atomkraft als kritische Infrastruktur ein. Daher lohnt sich ein Blick auf die heutigen 3 Unternehmen: der Primärproduzent Cameco, der Explorationsspezialist Stallion Uranium und der Reaktor-Betreiber Constellation Energy.Den vollständigen Artikel lesen ...
