Knorr-Bremse auf Erfolgskurs: Gewinn und Profitabilität gesteigert



19.02.2026 / 07:01 CET/CEST

Knorr-Bremse auf Erfolgskurs: Gewinn und Profitabilität gesteigert Ausblick 2025 erreicht

Operatives EBIT auf über 1 Mrd. EUR gesteigert und EBIT-Marge bei 13 %

Konzernumsatz erreicht trotz Unternehmensverkäufen 7,8 Mrd. EUR

4. Quartal 2025 besonders erfolgreich: starkes organisches Umsatzwachstum von 6,4 % und hohe Profitabilitätssteigerung in beiden Divisionen

Auftragsbestand mit 7,4 Mrd. EUR und Auftragseingang mit 8,4 Mrd. EUR auf hohem Niveau

Free Cashflow mit 790 Mio. EUR auf historischem Rekordniveau

Erfolgreiche Umsetzung der BOOST-Strategie: Portfoliooptimierung, Kostenmaßnahmen und gezielte Investitionen stärken Wachstumsstrategie München, 19. Februar 2026 - Knorr-Bremse präsentiert mit den heute veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen 2025 eine hervorragende Geschäftsentwicklung für das vergangene Jahr. Trotz weiterhin herausfordernder geopolitischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen bestätigen die Zahlen die starke operative Performance des Weltmarkt- und Technologieführers für Bremssysteme und führenden Anbieters weiterer innovativer Lösungen für die Bahn- und Nutzfahrzeugindustrie.

Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: "Die sehr gute Geschäftsentwicklung und unsere starken Finanzkennzahlen für 2025 zeigen, dass Knorr-Bremse weiter auf Erfolgskurs ist. Mit unserer BOOST-Strategie haben wir die Weichen für nachhaltiges Wachstum und Profitabilität gestellt. Über die Quartale hinweg haben wir unsere Resilienz kontinuierlich gestärkt - insbesondere das vierte Quartal war außerordentlich stark. Die konstant gute Performance unseres Rail-Geschäfts ist ein Garant für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Auch die Truck-Division hat sich unter sehr schwierigen Marktbedingungen stark behauptet. In diesem Jahr werden wir unsere BOOST-Maßnahmen fortsetzen, um unser Wachstum weiter zu beschleunigen, die Digitalisierung unserer Lösungen voranzutreiben und für unsere Kunden weltweit ein noch stärkerer Partner zu werden. Mit gezielten Investitionen, wie die Übernahme des erfolgreichen Elektronikanbieters duagon in Rail und der führenden Online-Buchungsplattform TRAVIS in Truck, erweitern wir unser Produktportfolio. Gleichzeitig investieren wir konsequent in unser bestehendes Geschäft. Etwa mit der Eröffnung unseres neuen AI-Zentrums in Chennai. Hiermit stärken wir unsere Digitalisierungsstrategie und erschließen Wachstumspotenziale in zukunftsweisenden Technologiefeldern."

Frank Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG: "Die Entwicklung unserer Kennzahlen im Geschäftsjahr 2025 unterstreicht die enorme nachhaltige Ertragskraft und die hohe finanzielle Stabilität unseres Unternehmens. Mit einem deutlichen Anstieg des Free Cashflow auf über 790 Mio. EUR bei einer Cash Conversion von erneut klar über 100 % und einer weiteren Verbesserung der operativen EBIT-Marge auf 13 % haben wir unsere Finanzkraft unter Beweis gestellt. Zu diesen starken Ergebnissen trug speziell das vierte Quartal bei. Basis dieser Entwicklung waren die konsequente Kosten- und Portfoliooptimierung als Teil unserer BOOST-Strategie. Die Senkung der Fixkosten ist hierbei zentral. Insgesamt sind weiterhin mehr als 10.000 Maßnahmen in Umsetzung, die darauf ausgerichtet sind, Kapital und Ressourcen fokussierter einzusetzen und strukturelle Effizienzgewinne nachhaltig abzusichern."



Kräftige Margensteigerung und Free Cashflow auf Rekordniveau 2025 war ein Jahr mit vielen Unwägbarkeiten. Trotz dieser Herausforderungen entwickelte sich Knorr-Bremse durch die konsequente Umsetzung der BOOST-Strategie mit Fokus auf Portfoliooptimierung, Kostendisziplin und Senkung des Break-evens sehr erfolgreich hinsichtlich Erlösen, Ergebnis und Cashflow. Vor allem im vierten Quartal zeigte sich die volle Wirkung der BOOST-Maßnahmen in den erzielten Ergebnissen. Eine konsequente Umsetzung der Ergebnis- und Effizienzprogramme führte zu einer deutlichen Margensteigerung und einem Free Cashflow auf Rekordniveau.

Auftragseingang lag mit 8.417 Mio. EUR um fast 3 % über dem Vorjahreswert (Vorjahr: 8.186 Mio. EUR). Dabei konnten die gestiegenen Auftragseingänge der Rail-Division die rückläufige Nachfrage im Nutzfahrzeuggeschäft überkompensieren. Das Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz (Book-to-Bill-Ratio) legte im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr leicht auf 1,08 zu und stellt damit eine solide Grundlage für die Auslastung in 2026 und in den Folgejahren dar. Der Auftragsbestand betrug zum 31. Dezember 2025 7.362 Mio. EUR (Vorjahr: 7.182 Mio. EUR) und stieg aufgrund der sehr guten Auftragslage im Schienenfahrzeuggeschäft weiter an.



Konzernumsatz stieg organisch um 1,9 % und dies trotz extrem schwieriger negativerMarktentwicklung vor allem im nordamerikanischen Nutzfahrzeugbereich. Selbst nach den Veräußerungen von R.H.Sheppard und GT Emissions Systems in der Truck-Division sowie negativer Einflüsse durch Währungseffekte blieb der Umsatz mit 7.817 Mio. EUR auch im Geschäftsjahr 2025 weitgehend stabil (Vorjahr: 7.883 Mio. EUR). Insbesondere die Umsatzerlöse der 2024 erworbenen KB Signaling, die nun erstmals für das Gesamtjahr wirksam wurden, leisteten hierzu einen maßgeblichen Beitrag. Im vierten Quartal lag das organische Umsatzwachstum bei starken 6,4 %.

Im Geschäftsjahr 2025 erhöhte sich das operative EBIT gegenüber dem Vorjahr um 50 Mio. EUR auf insgesamt 1.016 Mio. EUR (Vorjahr: 966 Mio. EUR). Die operative EBIT-Marge verbesserte sich dabei gegenüber dem Vorjahresniveau deutlich auf 13,0 % (Vorjahr: 12,3 %). In dieser Steigerung spiegeln sich die Verbesserung der Kostenstrukturen, die Personalanpassungen und die Portfoliooptimierung klar wider. Insbesondere im vierten Quartal stieg die operative EBIT-Marge in beiden Divisionen signifikant. Die Profitabilität erhöhte sich auf Quartalsbasis im Vorjahresvergleich bei Rail um 140 Basispunkte auf 17,0 % (Q4/2024: 15,6 %), bei Truck um 180 Basispunkte auf 11,3 % gegenüber dem Vorjahr (Q4/2024: 9,5%).



Der Free Cashflow wurde im vergangenen Jahr fortlaufend verbessert und erreichte allein im vierten Quartal 2025 471 Mio. EUR. Für das Gesamtjahr stieg der Free Cashflow auf operativer Basis mit 790 Mio. EUR damit auf einen neuen historischen Rekordstand. Dies ist im Wesentlichen auf die deutliche Verbesserung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit und geringere Investitionen zurückzuführen. Die Cash Conversion Rate, also Free Cashflow im Verhältnis zum Gewinn, erreichte operativ aufgrund des guten Ergebnisses 131 % und lag damit deutlich über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 113 %).



Rail-Division wieder mit Rekordwerten, Truck-Division trotz herausfordernder Marktlage weiterhin mit stabiler zweistelliger Rendite

Die Division Rail (RVS) zeigte auch 2025 eine sehr starke Performance und trug so maßgeblich zum guten Gesamtergebnis von Knorr-Bremse bei. Ausschlaggebend war die positive Auftragsentwicklung in allen Regionen, allen voran die Nachfrage im asiatischen und nordamerikanischen Markt, sowie die sehr gute Entwicklung von KB Signaling. Der Auftragseingang stieg um über 7 % auf 4.774 Mio. EUR (Vorjahr: 4.440 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand erreichte zum 31. Dezember 2025 mit 5.576 Mio. EUR ein neues Rekordniveau (31.12.2024: 5.352 Mio. EUR)

Der Umsatz übertraf ebenfalls das Vorjahresergebnis und erreichte mit 4.316 Mio. EUR einen neuen historischen Höchststand (Vorjahr: 4.044 Mio. EUR)

Das operative EBIT verzeichnete einen signifikanten Anstieg von über 10 % auf 713 Mio. EUR (Vorjahr: 630 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge stieg auf 16,5 % (Vorjahr: 15,6 %)

Die Division Truck (CVS) konnte sich in einem sehr schwierigen Marktumfeld gut behaupten und verzeichnete insbesondere durch die gestiegene Nachfrage in Europa, ein robustes Nachmarktgeschäft und die eingeleiteten Kostenmaßnahmen nur moderate Rückgänge gegenüber dem Vorjahr.

Der Auftragseingang belief sich auf 3.644 Mio. EUR (Vorjahr: 3.748 Mio. EUR)

Der Auftragsbestand lag trotz Unternehmensverkäufen zum 31.12.2025 bei 1.788 Mio. EUR (31.12.2024: 1.832 Mio. EUR)

Der Umsatz blieb mit 3.503 Mio. EUR markt- und portfoliobedingt moderat unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: 3.842 Mio. EUR)

Das operative EBIT belief sich auf 363 Mio. EUR (Vorjahr: 401 Mio. EUR)

Die operative EBIT-Marge blieb mit 10,4 % stabil auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 10,4 %) BOOST-Programm schreitet voran: Portfoliooptimierung und gezielte Investitionen stärken Wachstumsstrategie In Phase 1 des BOOST-Programms konzentrierte sich Knorr-Bremse auf strukturelle und organisatorische Verbesserungen. Seit 2023 hat das Unternehmen gezielt Kosten reduziert und sein Portfolio optimiert, um seine Position als Weltmarktführer nachhaltig zu sichern und die Performance zu stärken. Bisher hat Knorr-Bremse Unternehmensteile mit einem Umsatzvolumen von mehr als 400 Mio. EUR verkauft. Im laufenden Jahr wird die Portfoliooptimierung fortgeführt. Die Erfolge waren bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr sichtbar und werden sich auch 2026 und darüber hinaus positiv auf die Ergebnisse von Knorr-Bremse auswirken.



In Phase 2 des BOOST-Programms fokussiert sich Knorr-Bremse auf die Steigerung des attraktiven Wachstums. Knorr-Bremse hat bereits mit margenstarken Zukäufen sein Geschäft in profitablen Zukunftsfeldern ausgebaut, wie beispielsweise mit der Akquisition von KB Signaling in 2024 oder den jüngsten Zukäufen der duagon Group sowie von TRAVIS Road Services. duagon verstärkt das Elektronik- und Softwareangebot für den Schienenbereich, TRAVIS erweitert als digitale Plattformlösung Nachmarkt-Lösungen für Nutzfahrzeuge.



Auch insgesamt liegt bei Knorr-Bremse ein starker Fokus auf der Digitalisierungsstrategie: Neben einem eigenen Zentrum für Künstliche Intelligenz, das sich derzeit in Indien im Aufbau befindet, treibt Knorr-Bremse mit Amazon Web Services (AWS) seine KI-Transformation voran. Ziel dieses Projekts ist es, das Unternehmen mit leistungsfähiger KI langfristig noch schneller und agiler zu machen (s. Pressemitteilung vom 16. Februar 2026 ).



Ausblick für 2026

Unter der Annahme stabiler geopolitischer und makroökonomischer Bedingungen erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz zwischen 8.000 Mio. EUR und 8.300 Mio. EUR, eine operative EBIT-Marge von rund 14 % sowie einen Free Cashflow zwischen 750 Mio. EUR und 850 Mio. EUR.

Um auch nach 2026 strategisch gut aufgestellt zu sein und weiterhin langfristig profitabel zu wachsen, können sich Restrukturierungskosten in Höhe von bis zu 30 Mio. EUR ergeben, unter anderem zur Optimierung des globalen Footprints.



Die aufgeführten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der vollständige Jahresabschluss und der Geschäftsbericht werden am 19. März 2026 auf der Website www.knorr-bremse.com veröffentlicht.



Eine Videoaufzeichnung der Jahrespressekonferenz mit dem Vorstandsvorsitzenden Marc Llistosella und Finanzvorstand Frank Weber zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird auf unserer Website unter Newsroom Knorr-Bremse zur Verfügung gestellt.



Ein Webcast für Investoren mit dem Vorstandsvorsitzenden Marc Llistosella und Finanzvorstand Frank Weber zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 findet heute um 13:00 Uhr (MEZ) statt. Die Präsentationen sind auf unserer Website unter www.knorr-bremse.com verfügbar.



Konzern-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe: Gruppe: Gesamtjahr 4. Quartal 2025 2024 2025 2024 Mio. EUR Mio. EUR ? Mio. EUR Mio. EUR ? Auftragseingang 8.417,2 8.186,0 +2,8 % 1.977,1 2.003,7 -1,3 % Auftragsbestand (31.12.) 7.362,3 7.181,5 +2,5 % 7.362,3 7.181,5 +2,5 % Umsatz 7.817,3 7.883,2 -0,8 % 1.977,8 1.986,5 -0,4 % EBIT 903,3 910,7 -0,8 % 253,3 216,5 +17,0 % EBIT-Marge 11,6 % 11,6 % +/-0 bp 12,8 % 10,9% +190 bp Operatives EBIT 1.016,0 966,4 +5,1 % 267,5 241,6 +10,7 % Operative EBIT-Marge 13,0 % 12,3 % +70 bp 13,5 % 12,2 % +130 bp Free Cashflow 789,9 729,8 +8,2 % 471,0 481,9 -2,3 % Investitionen

(vor IFRS 16 & Akquisitionen) 318,7 349,6 -8,8 % 124,9 133,2 -6,3 % F&E in % des Umsatzes 6,8 % 7,2 % -40 bp 7,2 % 7,7% -50 bp Ergebnis nach Steuern 574,4 477,3 +20,3 % 127,8 24,8 +415,1 % Ergebnis je Aktie (in EUR) 3,33 2,76 +20,7 % 0,74 0,11 +572,7 % Beschäftigte (31.12.; HC) 30.913 32.549 -5,0 %





Divisions-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe



Divisionen: Gesamtjahr 4. Quartal 2025 2024 2025 2024 Mio. EUR Mio. EUR ? Mio. EUR Mio. EUR ? RVS Auftragseingang 4.774,2 4.439,9 +7,5 % 1.001,1 1.116,8 -10,4 % Auftragsbestand (31.12.) 5.576,2 5.351,7 +4,2 % 5.576,2 5.351,7 +4,2 % Umsatz 4.316,4 4.043,5 +6,7 % 1.097,4 1.067,9 +2,8 % EBIT 646,4 625,2 +3,4 % 175,0 158,7 +10,3 % EBIT-Marge 15,0 % 15,5 % -50 bps 15,9 % 14,9 % +100 bp Operatives EBIT 713,1 629,8 +13,2 % 186,7 167,1 +11,8 % Operative EBIT-Marge 16,5 % 15,6 % +90 bp 17,0 % 15,6 % +140 bp CVS Auftragseingang 3.644,5 3.748,4 -2,8 % 977,3 887,3 +10,1 % Auftragsbestand (31.12.) 1.787,7 1.831,6 -2,4 % 1.787,7 1.831,6 -2,4 % Umsatz 3.503,5 3.841,8 -8,8 % 881,2 919,3 -4,1 % EBIT 318,6 349,9 -8,9 % 90,3 70,4 +28,3 % EBIT-Marge 9,1 % 9,1 % +/-0 bp 10,2 % 7,7 % +250 bp Operatives EBIT 363,3 401,1 -9,4 % 99,3 87,1 +14,0 % Operative EBIT-Marge 10,4 % 10,4 % +/-0 bp 11,3 % 9,5 % +180 bp







Über Knorr-Bremse

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer innovativer Lösungen für die Bahn- und Nutzfahrzeugindustrie. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. Rund 30.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (FTE) an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,8 Mrd. EUR. Seit über 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.





Diese Veröffentlichung wurde von der Knorr-Bremse AG selbstständig erstellt und kann zukunftsgerichtete Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten.



Diese Veröffentlichung kann - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können, enthalten. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Knorr-Bremse sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Die Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen.







Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



