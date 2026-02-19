Araxá mit neuem Rekordtreffer - St George Mining bestätigt hochgradige Ausdehnung

Anzeige / Werbung

Mächtige, oberflächennahe Abschnitte mit Seltenen Erden und Niob setzen die Ausdehnung der Mineralisierung über das aktuelle Ressourcenmodell hinaus fort und stärken den Entwicklungspfad des Projekts

Weitere außergewöhnliche Analyseergebnisse vergrößern weiterhin die mineralisierte Fläche in Araxá.

St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ8) hat aus seinem zu 100% eigenen Seltene-Erden- und Niob-Projekt Araxá im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais einen 164,45 m mächtigen, von der Oberfläche ausgehenden Abschnitt mit hochgradigem Niob und Seltenen Erden gemeldet. Die neuesten Ergebnisse beinhalten das bislang mächtigste mineralisierte Intervall in Araxá - AXDD055 - mit 164,45 m ab Oberfläche und Gehalten von bis zu 17,15% TREO und 4% Nb2O5. Zusätzlich sind Analyseergebnisse von weiteren 17 Bohrlöchern eingetroffen, die die zunehmende Größenordnung der nun projektweit abgegrenzten Mineralisierung unterstreichen.

Breite, gleichmäßige Gehalte stärken die Ressourcenbasis

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehört AXDD051 mit 110 m @ 4,16% TREO und 0,34% Nb2O5 ab Oberfläche, einschließlich 68 m @ 5,16% TREO und 0,43% Nb2O5 ab 0 m sowie 4 m @ 9,36 % TREO und 0,14% Nb2O5 ab 94 m. AXDD052 lieferte 82,7 m @ 4,86% TREO und 0,76% Nb2O5 ab Oberfläche, darunter 56,7 m @ 4,77% TREO und 0,84% Nb2O5 ab 26 m.

AXDD054 durchteufte 90,1 m @ 5,07% TREO und 0,55% Nb2O5 ab Oberfläche, darunter 15,65 m @ 10,83% TREO und 0,77% Nb2O5 ab 27 m. AXDD059 ergab 100,65 m @ 4,16% TREO und 0,55 % Nb2O5 ab Oberfläche, während AXDD062 81,3 m @ 4,07% TREO und 0,72% Nb2O5 ab Oberfläche lieferte. Diese breiten Abschnitte ab Oberfläche erweitern die hochgradige Mineralisierung sowohl innerhalb als auch außerhalb der bestehenden Mineralressourcenschätzung (MRE), erhöhen die Ressourcensicherheit und zeigen Wachstumspotenzial der MRE.

Bohrdynamik im gesamten Projekt nimmt zu

Erweiterungs- und Ressourcendefinitionsbohrungen laufen rund um die Uhr mit drei Diamantkern-Bohranlagen und einem RC-Bohrgerät; derzeit befinden sich 20 Bohrlöcher im Labor, deren Analyseergebnisse noch ausstehen. St George Mining Limited (ASX: SGQ) freut sich, weitere herausragende Analyseergebnisse aus den laufenden Diamant- und Reverse-Circulation-Bohrungen in Araxá zu berichten. Das hohe Bohrtempo spiegelt den klaren Fokus wider, die Größe der Lagerstätte rasch zu definieren und parallel technische Studien voranzutreiben.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, sagte:

"Da die aktuelle MRE nur bis 100 m unter der Oberfläche modelliert ist, ist es sehr erfreulich, erneut einen rekordmächtigen Abschnitt zu sehen, der hochgradige Mineralisierung deutlich unterhalb dieses Niveaus bestätigt.

Das Mineralsystem bleibt eindeutig offen - sowohl in der Tiefe als auch lateral - und wir erwarten mit unseren 24/7-Bohrungen weiteres Wachstum der mineralisierten Fläche.

Die wachsende Ressource hat das Potenzial, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und zusätzliche Optionen für die Minenplanung zu bieten - wichtige Entwicklungskriterien, die derzeit in den laufenden Wirtschaftlichkeitsstudien berücksichtigt werden.

Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen weitere Analyseergebnisse zu berichten und die Aktionäre über die Fortschritte unserer Arbeiten in Araxá auf dem Laufenden zu halten."

Tiefenerweiterungen unterstreichen langfristiges Potenzial

Die Bohrungen bestätigten erneut hohe Gehalte über sehr große, kontinuierliche Mächtigkeiten, was die Beständigkeit der Mineralisierung über das gesamte Projektgebiet hinweg zeigt und das Vertrauen in die Ressourcenmodellierung des Araxá-Projekts erhöht. Das sich abzeichnende Ausmaß und die Kontinuität deuten auf ein Mineralsystem hin, das über die Grenzen des aktuellen Modells hinausreicht.

Die aktuelle MRE ist bis in eine Tiefe von 100 m unter der Oberfläche modelliert. Diese Tiefe wurde ausschließlich für die Ressourcenmodellierung gewählt und stellt keine Begrenzung der Mineralisierung dar. Bohrungen haben zahlreiche mineralisierte Abschnitte unterhalb dieses Niveaus bestätigt - darunter AXDD055 mit 164,45 m @ 2,93% TREO und 0,39% Nb2O5 ab Oberfläche.

Das Bohrloch erreichte frisches Gestein in 131,6 m Tiefe - ein Hinweis auf ein mächtiges Verwitterungsprofil sowie auf das Vorkommen hochgradiger Mineralisierung im Festgestein (> 1% TREO über das Festgesteinsintervall bei einem NdPr:TREO-Verhältnis von 21). Bohrungen anderer Unternehmen mit Konzessionen im Barreiro-Karbonatit haben mineralisiertes Festgestein bis in 800 m Tiefe nachgewiesen, was auf ein erhebliches Tiefenpotenzial der Mineralisierung in Araxá hindeutet.

https://stgm.com.au/pdf/f4ce0705-0323-4b3e-949a-54b7ea710e1c/164m-Intercept-from-Surface-at-Araxa.pdf?Platform=ListPage

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

