Brasiliens Schwung bei Seltenen Erden rückt erneut in den Fokus, da Canamera die Bohrungen wieder aufnimmt

Brasiliens Position in der globalen Landschaft der Seltenen-Erden-Elemente (REE) zieht erneut Aufmerksamkeit auf sich, da die Explorationsaktivitäten in mehreren Projekten in Minas Gerais und den benachbarten Regionen wieder anlaufen. Das jüngste Signal kam in dieser Woche von der Canamera Energy Metals Corp (ISIN: CA13711A1003), die bestätigte, dass die Schneckenbohrungen auf ihrem Seltene-Erden-Projekt Turvolândia nach einer wetterbedingten saisonalen Pause aufgrund starker Sommerregen wieder aufgenommen wurden.

Auch wenn das Update eher schrittweise als bahnbrechend ist, spiegelt es einen breiteren Trend wider, der sich in Brasilien abzeichnet: eine allmähliche Bündelung von Explorations- und Entwicklungsaktivitäten für Seltene Erden um ionische Tonsysteme, die geologische Ähnlichkeiten mit Südchina aufweisen, der weltweit dominierenden Quelle für Seltene-Erden-Lieferungen.

Schrittweise Fortschritte in Turvolândia

Das Turvolândia-Projekt von Canamera liegt etwa 55 Kilometer östlich des alkalinen Komplexes Poços de Caldas, einer geologischen Struktur, die sich zu einem Schwerpunkt der REE-Exploration im Süden von Minas Gerais entwickelt hat. Das Unternehmen hat bislang 27 Schneckenbohrlöcher mit insgesamt 344 Metern niedergebracht, was rund einem Drittel des geplanten Programms entspricht; die Proben werden derzeit in Belo Horizonte im Labor analysiert.

Das Management bezeichnet die Arbeiten als Teil eines systematischen Ansatzes zur Bewertung von Ausmaß und Kontinuität eines potenziellen ionischen Ton-Wirtsgesteinssystems. Ergebnisse der aktuellen Bohrphase stehen noch aus, was den frühen Projektstatus unterstreicht. Saisonale Unterbrechungen, wie sie während der brasilianischen Januarregen auftraten, bleiben in der Region eine wiederkehrende operative Einschränkung.

Canamera hält eine Option zum Erwerb einer 100%-Beteiligung an den Projekten Turvolândia und São Sepé, vorbehaltlich gestaffelter Zahlungen, Explorationsverpflichtungen sowie einer von den Verkäufern einbehaltenen Net-Smelter-Return-Royalty - Bedingungen, die weitgehend mit ähnlichen frühen REE-Vereinbarungen in Brasilien übereinstimmen.

Brasiliens Attraktivität ionischer Tonlagerstätten

Das Interesse am REE-Potenzial ionischer Tonlagerstätten in Brasilien nimmt stetig zu, angetrieben von der Suche nach alternativen Lieferquellen außerhalb Chinas. Ionische Tonlagerstätten gelten - sofern wirtschaftlich tragfähig - häufig als kostengünstigere Gewinnungsoption im Vergleich zu klassischen Hartgestein-Seltene-Erden-Projekten, auch wenn metallurgische Eigenschaften und Umweltgenehmigungen entscheidende Faktoren bleiben.

Die Region Poços de Caldas hat sich dabei zu einem besonderen Schwerpunkt entwickelt, da ihre stark verwitterten alkalischen Gesteine an Seltenen Erden angereichert sind. Mehrere an australischen und kanadischen Börsen gelistete Unternehmen haben in der Nähe bereits eine Präsenz aufgebaut, was die wachsende Bedeutung der Region unterstreicht.

Zu den weiter fortgeschrittenen Projekten zählt Meteoric Resources (ISIN: AU000000MEI3), das deutliche Fortschritte bei seinem ebenfalls in Minas Gerais gelegenen ionischen Tonprojekt Caldeira gemeldet hat. Die Arbeiten von Meteoric haben dazu beigetragen, internationale Aufmerksamkeit auf Brasilien als potenzielles Zentrum für ionische Ton-REE zu lenken, wobei das Unternehmen weiterhin die Bedeutung metallurgischer Validierung und skalierbarer Aufbereitungsverfahren betont.

Ein weiterer an der ASX notierter Akteur, Viridis Mining and Minerals (ISIN: AU0000190829), treibt die Exploration in einem Portfolio brasilianischer Seltene-Erden-Projekte voran und verfolgt damit eine Strategie der Konsolidierung von Landpositionen in aussichtsreichen geologischen Korridoren. Wie Canamera befindet sich Viridis noch in der Explorationsphase, und die Wirtschaftlichkeit der Projekte muss erst nachgewiesen werden.

Am weiter entwickelten Ende des Spektrums bietet Aclara Resources (ISIN: CA00461M1032) einen Kontrast hinsichtlich Größe und Reifegrad. Obwohl Aclara vor allem für ionische Tonprojekte in anderen Teilen Lateinamerikas bekannt ist, unterstreicht das Interesse des Unternehmens an der Region, dass Entwickler Brasilien zunehmend als Teil einer umfassenderen hemisphärischen Lieferstrategie bewerten.

Chancen und Einschränkungen

Zusammengenommen verdeutlichen diese Projekte sowohl die Chancen als auch die Unsicherheiten rund um Brasiliens Ambitionen im Bereich Seltene Erden. Das Land profitiert von einer langen Bergbautradition, bestehender Infrastruktur in wichtigen Bundesstaaten und wachsendem politischen Interesse an kritischen Mineralien. Gleichzeitig sehen sich REE-Projekte mit langen Entwicklungszeiträumen, sich weiterentwickelnden Umweltstandards und einer kritischeren Kapitalmarktprüfung konfrontiert, die nach früheren Rohstoffzyklen strenger geworden ist.

Während die globalen Bemühungen zur Diversifizierung der Seltene-Erden-Versorgung anhalten, werden Brasiliens ionische Ton-Distrikte voraussichtlich weiterhin genau beobachtet. Ob diese Projekte letztlich zu bedeutender Produktion führen, hängt nicht nur von der Geologie ab, sondern auch von Umsetzung, Finanzierungsdisziplin und regulatorischer Klarheit - Faktoren, die den Sektor weit über die aktuelle Explorationssaison hinaus prägen werden.

Quellen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-02/67610884-canamera-energy-metals-corp-canamera-resumes-auger-drilling-at-turvolandia-rare-earth-project-in-brazil-296.htm

Canamera Energy Metals Corp.

Land: Kanadisch

ISIN: CA13711A1003

https://canamerametals.com/

