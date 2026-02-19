Während der DAX-Konzern Bayer einen milliardenschweren Vergleich anstrebt, um die Glyphosat-Rechtsrisiken in den USA weiter einzudämmen, spricht sich US-Präsident Donald Trump für eine Produktionsförderung des umstrittenen Unkrautvernichters aus. Der Republikaner hat am Mittwoch eine entsprechende Durchführungsverordnung verabschiedet.Das berichtete der Nachrichtensender CNBC. Die Verordnung berufe sich auf das Verteidigungsproduktionsgesetz, um die heimische Produktion von Phosphor und dem Unkrautvernichtungsmittel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
