Zurich Insurance hat starke Jahreszahlen vorgelegt. Der Schweizer Versicherungskonzern ist zwar keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR, die Zahlen dürften aber auch hierzulande aufmerksam verfolgt werden. Schließlich wird der deutsche Branchenriese Allianz in genau einer Woche nachziehen.Zurich steigerte den operativen Gewinn im Gesamtjahr 2025 auf 8,86 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegt leicht über dem Konsens von 8,79 Milliarden Dollar.Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
