Nach dem starken Vortag zeichnen sich im DAX am Donnerstag kleine Verluste ab. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 25.196 Punkte. Mit in der Spitze 25.315 Punkten hatte der DAX tags zuvor wieder einen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit rückte er zugleich näher an sein Rekordhoch bei gut 25.507 Punkten heran, das ebenfalls aus diesem Jahr stammt. Die wichtigsten US-Indizes zeigten sich am Mittwoch erholt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
