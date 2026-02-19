Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat am Morgen seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Sowohl Umsatz als auch EBITDA konnten deutlich zulegen. Die Aktie von Rio Tinto kennt seit Monaten nur eine Richtung: die nach oben. Auch die erste Reaktion nach den Zahlen fiel positiv aus. Das Papier kann am Donnerstagmorgen weiter zulegen.Rio Tinto steigerte 2025 den Umsatz um sieben Prozent auf 57,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Vorfeld etwas weniger erwartet. Operativ lief es ebenfalls ...Den vollständigen Artikel lesen ...
