Der weltgrößte Einzelhändler Walmart legt am Donnerstagmittag seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vor - und steht dabei an einem Wendepunkt. Mit neuem CEO, ambitionierten Digitalplänen und wachsender Konkurrenz durch Amazon wird der Quartalsbericht zum Stresstest für die Aktie. Wie stark ist der US-Konsum wirklich? Und bleibt Walmart auf Erfolgskurs?Analysten rechnen mit einem Gewinn je Aktie von 0,73 Dollar bei einem Umsatz von 190,6 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr hatte der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
