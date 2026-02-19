© Foto: Charles Krupa/AP/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:00 Uhr, Niederlande: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk) 06:45 Uhr, Schweiz: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Krones, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Frankreich: Nexans, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Frankreich: Renault, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Niederlande: Aegon, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen 07:00 Uhr, Schweden: Verve Group, Jahreszahlen 07:15 …Den vollständigen Artikel lesen
