Airbus hat eine gemischte Zahlenlage präsentiert. Das vierte Quartal war operativ solide, jedoch täuscht das Wachstum über die tatsächliche Situation hinweg, bedingt durch die Raumfahrtkosten des Vorjahres. Die Umsätze für das Gesamtjahr lagen insgesamt im Rahmen der Erwartungen, jedoch blieb das berichtete EBIT hinter den Prognosen zurück, und die Qualität der Erträge bleibt uneinheitlich. Unsere vorsichtige Haltung hat sich als richtig erwiesen. Wir lagen exakt im Einklang mit der Lieferprognose für 2026 von 870 Flugzeugen, während der Markt auf näher bei 900 Flugzeugen positioniert war. Die Prognose bestätigt, dass die Engpässe in der Lieferkette, insbesondere die Verfügbarkeit von Triebwerken von Pratt & Whitney, weiterhin die Produktionssteigerung begrenzen und die Margenausweitung einschränken. Die Konsensschätzungen, insbesondere bezüglich des EBIT, erscheinen nach wie vor zu optimistisch. Das Ausführungsrisiko bleibt hoch, das Aufwärtspotenzial ist ohne einen reibungslosen Produktionsanstieg begrenzt, und die Bewertung entschädigt nicht für diese Risiken. Wir bekräftigen unsere SELL-Empfehlung mit einem Kursziel von 175,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/airbus-se





