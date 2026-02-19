Anzeige
Donnerstag, 19.02.2026
Die größte Bewertungslücke im globalen Mental-Health-Markt
onemarkets Blog
19.02.2026 11:14 Uhr
217 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Leichter Rückzug an den Börsen - Airbus und Freenet im Fokus

Der DAX hat nach seinem energischen Vorstoß über eine vielbeachtete Marke zur Wochenmitte einen spürbar ruhigeren Ton angeschlagen.

Zum Auftakt zeigte sich der Leitindex mit einer leichten Abwärtsbewegung, während der MDAX ebenfalls etwas an Schwung verlor. Auch an der Wall Street blieb die Erholung vom Vortag nicht vollständig bestehen, nachdem das jüngste Fed-Protokoll erneut die Risiken einer hartnäckigen Inflation betonte.

Makroökonomischer Überblick

Auf der Agenda für den heutigen Donnerstag stehen zwei makroökonomische Impulse aus den USA: Zum einen wird am Nachmittag der Philadelphia-Fed-Index für Februar erwartet, der einen frischen Blick auf die Industriekonjunktur der Region liefert. Zum anderen rückt die Veröffentlichung der US-Handelsbilanz für Dezember in den Fokus, die einen Hinweis auf das außenwirtschaftliche Momentum der größten Volkswirtschaft der Welt gibt.

Meistgehandelte Aktien im Blick

Airbus: Die Aktie startet mit starken Abschlägen in den Handel. Marktteilnehmer reagierten deutlich auf einen verhaltenen Ausblick des Flugzeugbauers, der als zu konservativ und klar unter den Erwartungen gewertet wurde. Die Zurückhaltung bei der Prognose belastet das Sentiment spürbar.

Freenet: Die Papiere des Mobilfunkanbieters zeigen sich vorbörslich unter Druck. Auslöser sind jüngste Nachrichten, wonach eine Verkaufsempfehlung den jüngsten Aufwärtstrend abrupt stoppte und die Aktie kräftig zurückfallen ließ. Besonders ins Gewicht fällt dabei die negative Überraschung nach mehreren freundlichen Handelstagen.

Krones: Der Hersteller von Abfüllanlagen startet vorbörslich moderat leichter. Während die heute präsentierten Jahreszahlen unter den Erwartungen lagen, sorgte der Ausblick immerhin für etwas Zuversicht. Die Mischung aus kurzfristiger Enttäuschung und mittelfristigem Optimismus prägt daher das Interesse im Markt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UN4BYC 7,34 71,04918 9,05 Open End
Silber Bull UN4BW1 10,79 66,940551 6,19 Open End
DAX Bull UN34BG 4,89 24663,52379 49,06 Open End
DAX Bear UG66LG 27,15 27840,80046 9,42 Open End
DAX Bull UN1AGA 12,65 23873,28551 19,45 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.02.2026; 10:08 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Bayer Long UG5TTF 12,42 41,999784 12 Open End
Bayer Short UN4FJN 3,34 48,861614 -10 Open End
SAP Long HD2LVS 1,16 138,730479 5 Open End
Deutsche Telekom Long UG7C85 6,74 26,980002 6 Open End
RWE Long HC9H3J 10,74 42,200055 5 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.02.2026; 10:32 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

