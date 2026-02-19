Alamos Gold Inc. (ISIN CA0115321089) setzt ein starkes Zeichen, während viele Goldproduzenten mit schwindenden Reserven kämpfen. Das aktuelle Reserve- und Ressourcen-Update für 2025 zeigt nicht nur ein deutliches Mengenwachstum - auch die Qualität der Lagerstätten hat spürbar zugelegt. Für langfristig orientierte Anleger könnte sich damit ein neues Bewertungsfenster öffnen. Alamos Gold meldet hochgradige Goldfunde - Lynn Lake und Qiqavik mit Potenzial Reserven wachsen - und werden zugleich hochwertiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin