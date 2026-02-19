FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Verkaufsempfehlung der UBS hat die jüngste Aufwärtsbewegung von Freenet am Donnerstag abrupt beendet. Im frühen Handel rutschten die Papiere des Mobilfunkanbieters um 6,5 Prozent auf 31,32 Euro ab.

Davor waren sie innerhalb von vier Wochen um gut ein Fünftel gestiegen. Von diesem Kurszuwachs haben sie nun rund die Hälfte eingebüßt und ringen mit der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend.

UBS-Analyst Polo Tang verwies in seiner Neubewertung für Freenet auf kurzfristige Risiken mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal sowie längerfristige Gefahren für das Unternehmen durch Künstliche Intelligenz. Seine Aktien-Einstufung änderte er von "Neutral" auf "Sell" bei einem unveränderten Kursziel von 28,50 Euro./ajx/jha/

