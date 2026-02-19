Die aktuelle Debatte um neue Vorgaben des Bundeswirtschaftsministeriums für den Ausbau Erneuerbarer Energien zeigt, wie sich die Bedingungen für Projektentwickler und Investoren verändern könnten. Regulatorische Maßnahmen im Rahmen eines Netzpakets und zusätzliche Anforderungen sollen den Zubau verlangsamen und an den schleppenden Netzausbau anpassen. Gleichzeitig entstehen neue Chancen. "Die Hybridisierung bestehender Energieprojekte ist ein zentraler Ansatz, um unter diesen Bedingungen wirtschaftlich tragfähige Lösungen zu realisieren", sagt Patrick Lemcke-Braselmann, Co-CEO der aream Group SE. Beim Ausbau der Erneuerbaren Energien bleiben Netzanschlüsse wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 finanzmonitor.de