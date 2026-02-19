Einmal mehr ist China Schuld: Die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt hat dafür gesorgt, dass eine Welle von überschüssigem Stahl aus China auf den Markt kommt. Das drückt die Preise und zwingt RIO TINTO in die Knie. Auch bessere Geschäfte mit Kupfer und Aluminium konnten dies nicht ausgleichen. In Zahlen heißt das: 2025 sank der auf die Aktionäre entfallende Gewinn im Jahresvergleich um 14 % auf 9,97 Mrd. $, bereinigt um Sondereffekte lag der Überschuss mit 10,87 Mrd. $ auf dem Vorjahresniveau. Fusionsgespräche mit Konkurrent GLENCORE platzten überdies - auch wenn es nun heißt, dass die Dividende stabil gehalten werden soll, die Nachrichten sind alles andere als gut.



