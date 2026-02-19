Nachdem die Bayer-Aktie am Mittwoch einen sehr heftigen Crash erlebt hat, zeigt sich am Donnerstag nach neuen guten Nachrichten aus den USA eine Erholung. Das steckt dahinter. US-Regierung hilft Die US-Regierung hat den Wirkstoff Glyphosat als kritisch im Rahmen des Defence Production Acts (DPA) eingestuft und ihm damit einen Sonderstatus verliehen. Somit erhält Bayer Priorität bei der Produktion des umstrittenen Unkrautvernichters in den USA und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
