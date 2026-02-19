Bayer Aktie im Fokus: Milliardenvergleich bei Roundup - Jetzt Aktien kaufen?

Die Bayer Aktie steht erneut im Mittelpunkt der Anleger, nachdem der Konzern in den USA einen milliardenschweren Sammelvergleich im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup geschlossen hat.

Der DAX-Konzern plant Zahlungen von bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren. Insgesamt könnten die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten von 7,8 auf 11,8 Milliarden Euro steigen.

Für Investoren stellt sich nun die zentrale Frage: Ist es sinnvoll, Bayer Aktien zu kaufen - oder bleibt das Rechtsrisiko zu hoch?

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.