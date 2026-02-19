Anzeige
WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN
Xetra
19.02.26 | 12:35
45,775 Euro
-0,08 % -0,035
Branche
Pharma
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
19.02.2026 11:17 Uhr
456 Leser
Bayer Aktie im Fokus: Milliardenvergleich bei Roundup - Jetzt Aktien kaufen?

Die Bayer Aktie steht erneut im Mittelpunkt der Anleger, nachdem der Konzern in den USA einen milliardenschweren Sammelvergleich im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup geschlossen hat.

Der DAX-Konzern plant Zahlungen von bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren. Insgesamt könnten die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten von 7,8 auf 11,8 Milliarden Euro steigen.

Für Investoren stellt sich nun die zentrale Frage: Ist es sinnvoll, Bayer Aktien zu kaufen - oder bleibt das Rechtsrisiko zu hoch?

