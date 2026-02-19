Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Rating

Fitch bestätigt Top-Rating «AAA» der Basler Kantonalbank - Ausblick stabil



Die Ratingagentur Fitch Ratings hat das Emittentenrating der Basler Kantonalbank (BKB) erneut mit der Höchstnote «AAA» und stabilem Ausblick bestätigt. Damit gehört die BKB weiterhin zu den bestbewerteten und sichersten Banken.

Fitch würdigt in ihrem aktuellen Ratingbericht insbesondere die sehr starke Kapitalisierung der BKB, das stabile und widerstandsfähige Geschäftsmodell sowie die hohe Qualität des Kreditportfolios. Hervorgehoben werden zudem die solide Ertragsbasis, das umsichtige Risikomanagement und die konservativen Vergabestandards im Hypothekargeschäft.

Mit der erneuten Bestätigung des «AAA»-Ratings erhält die BKB diese Höchstbewertung zum vierten Mal in Folge. Zusammen mit dem «AA+»-Rating von S&P Global Ratings gehört sie weiterhin zu den bestbewerteten und sichersten Banken.

Regula Berger, CEO der BKB, sagt: «Die erneute Bestätigung des «AAA»-Ratings durch Fitch unterstreicht unsere finanzielle Stärke, unsere solide Kapitalausstattung und unsere langfristig ausgerichtete Geschäftsstrategie. Gerade in einem anspruchsvollen Marktumfeld ist dies ein starkes Zeichen des Vertrauens.»

Fitch verweist zudem auf den hohen Kapitalpuffer der BKB, der auch in Stressszenarien eine sehr gute Verlustabsorptionsfähigkeit sicherstellt. Die stabile Refinanzierungsbasis sowie die starke regionale Verankerung im Wirtschaftsraum Basel tragen ebenfalls zur positiven Einschätzung bei.

Die Medienmitteilung von Fitch zum Ratingentscheid ist auf der Webseite der Ratingagentur verfügbar.

