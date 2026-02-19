EQS-Ad-hoc: GBK Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)
Hannover, den 19.02.2026 - GBK Beteiligungen AG hat die von ihr mittelbar wirtschaftlich gehaltenen 8,2 Prozent der Anteile an der LACON Electronic GmbH veräußert, nachdem die Bedingungen für den Verkauf erfüllt sind. Damit ist die Transaktion abgeschlossen.
Bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Transaktion wird auf die Veröffentlichung der Insiderinformation vom 04.12.2025 gemäß Artikel 17 MAR verwiesen.
Der Vorstand
Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG
Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090).
Internet: www.gbk-ag.de
Kontakt:
GBK Beteiligungen AG
Christoph Schopp
Vorstand
Günther-Wagner-Allee 17
30177 Hannover
Tel.: 0511-2800790
Ende der Insiderinformation
19.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GBK Beteiligungen AG
|Günther-Wagner-Allee 17
|30177 Hannover
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)511 - 2800790
|Fax:
|+49 (0)511 - 2800751
|E-Mail:
|schopp@gbk-ag.de
|Internet:
|www.gbk-ag.de
|ISIN:
|DE0005850903
|WKN:
|585090
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2278706
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2278706 19.02.2026 CET/CEST