GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG vollzieht die Veräußerung der Anteile an der LACON Electronic GmbH, Karlsfeld



19.02.2026

Hannover, den 19.02.2026 - GBK Beteiligungen AG hat die von ihr mittelbar wirtschaftlich gehaltenen 8,2 Prozent der Anteile an der LACON Electronic GmbH veräußert, nachdem die Bedingungen für den Verkauf erfüllt sind. Damit ist die Transaktion abgeschlossen.

Bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Transaktion wird auf die Veröffentlichung der Insiderinformation vom 04.12.2025 gemäß Artikel 17 MAR verwiesen.

Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG

Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090).

