GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über einen Teilverkauf der von ihr gehaltenen Anteile an der Zeeh Design GmbH, Puchheim



27.02.2026 / 14:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) GBK Beteiligungen AG: GBK Beteiligungen AG unterzeichnet Vertrag über einen Teilverkauf der von ihr gehaltenen Anteile an der Zeeh Design GmbH, Puchheim Hannover, den 27. Februar 2026 - GBK Beteiligungen AG hat einen Vertrag über einen Teilverkauf der von ihr mittelbar gehaltenen Anteile an der Zeeh Design GmbH, Puchheim unterzeichnet (Signing). GBK hatte sich im Jahr 2018 am Full-Service Dienstleister zur Realisierung professioneller Unternehmensauftritte mit wirtschaftlich rund 9,7 % beteiligt. Der Vollzug der Transaktion (Closing) steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Im Falle des Closings bleibt GBK mit wirtschaftlich rund 4 % an der Gesellschaft beteiligt und erzielt einen Gewinn, der das Realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres 2026 (KAGB) nach Abzug von Kosten um rund 1,0 Millionen Euro verbessert. Der Vorstand Unternehmensprofil GBK Beteiligungen AG Die GBK Beteiligungen AG ist eine banken- und branchenunabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft. Seit 1969 erwirbt sie Beteiligungen an nicht börsennotierten Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Anleger können mit der GBK-Aktie in ein diversifiziertes Portfolio mittelständischer Unternehmen mit vielversprechender Entwicklungsperspektive investieren. Die Aktien von GBK werden im Freiverkehr der Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart sowie auf Tradegate gehandelt (ISIN: DE0005850903 / WKN: 585090). Internet: www.gbk-ag.de





