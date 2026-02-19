Mitteilung der HMS Bergbau AG:
HMS Bergbau akquiriert südafrikanisches Bergbauunternehmen- Vertikale Erweiterung der Wertschöpfungskette - Positive Umsatz- und Ergebniseffekte bereits 2026 erwartet
Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen aus Deutschland, übernimmt über ihre Tochtergesellschaft HMS Bergbau Africa (Pty.) Ltd. 75 % der Anteile am südafrikanischen Bergbauunternehmen Hoshoza Resources Vryheid (HRV). Die Übernahme ist bereits vom Ministerium für Bodenschätze und Energie (Department of Mineral Resources and
