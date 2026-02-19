© Foto: Wolf von Dewitz - dpaWährend Bayer seit Jahren mit Klagen rund um seinen Unkrautvernichter kämpft, erklärt US-Präsident Trump die Versorgung mit Glyphosat jetzt zum zentralen Teil der Sicherheit des Landes.US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch ein Dekret unterzeichnet, das die heimische Versorgung mit zwei wichtigen Chemikalien sichern soll, die sowohl für die militärische Produktion als auch für die Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung sind: Phosphor und Glyphosat. Damit beruft sich die Regierung auf den "Defense Production Act". Mit Trumps neuer Verordnung wird Glyphosat-Hersteller und Bayer-Tochter Monsanto dazu verpflichtet, die Herstellung und Versorgung mit dem Herbizid in den USA …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE