Berlin - Die Bundestagsfraktion der Grünen hat einen neuen Beirat für Wirtschaftsfragen gegründet. Rund 50 Manager, Aufsichtsräte und Gründer sollen dem Kreis angehören, berichtet das "Handelsblatt" (Freitagausgabe) unter Berufung auf eine entsprechende Liste. Das Gremium soll am 2. März zur Auftaktsitzung zusammenkommen.



Dem Wirtschaftsbeirat sollen Vertreter unterschiedlicher Branchen und Unternehmensgrößen angehören. Zu den bekanntesten Mitgliedern zählen auch Manager, die in der Vergangenheit mit Kritik an den Grünen aufgefallen sind. Dazu gehören der Eon-Vorstandsvorsitzende Leonhard Birnbaum, Stefan Kapferer, Chef des Stromnetzbetreibers 50 Hertz und einst Staatssekretär des damaligen Bundeswirtschaftsministers Philipp Rösler (FDP), sowie Dirk Jandura, Präsident des Außenhandelsverbands BGA.



"Wir haben bei der Berufung in den Beirat bewusst einen Schwerpunkt auf Personen mit Geschäftsverantwortung in Unternehmen gelegt", sagte die Wirtschafts- und Finanzpolitikerin der Grünen, Katharina Beck. "Wir wollen einen vertrauensvollen Raum schaffen, in dem wir regelmäßig konstruktive, gerne auch kritische, und vor allem konkrete und realistische Perspektiven gewinnen." Sie freue sich "extrem über die gelungene Vielfalt der Besetzung", so Beck.





© 2026 dts Nachrichtenagentur