WKN: 853986 | ISIN: US4062161017 | Ticker-Symbol: HAL
Tradegate
19.02.26 | 21:48
29,920 Euro
-0,43 % -0,130
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
HALLIBURTON COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HALLIBURTON COMPANY 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
29,86030,04019.02.
29,90030,20519.02.
ratgeberGELD.at
19.02.2026 16:39 Uhr
273 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Halliburton (HAL): Fracking-Gigant vor Breakout!

Startet jetzt die nächste dynamische Rallye?

Rückblick

Die Halliburton-Aktie startete im Oktober eine dynamische Rallye, die den Kurs von rund 22 US-Dollar bis auf über 35 US-Dollar katapultierte. Seit Ende Januar konsolidiert der Titel nun auf hohem Niveau direkt unter einem markanten Widerstandsbereich. Auffällig ist, dass die Aktie die 20-Tagelinie als dynamische Unterstützung nutzt und dort immer wieder Käufer findet.

Halliburton-Aktie: Chart vom 19.02.2026, Kürzel: HAL, Kurs: 35.31 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das aktuelle Chartbild zeigt eine enge Konsolidierung direkt unter dem Widerstand bei ca. 35.30 US-Dollar. Ein Ausbruchsversuch wurde bereits gestartet. Glückt dieser, liegt das nächste technische Kursziel im Bereich von 38 US-Dollar. Die Unterstützung durch den ansteigenden EMA 20 untermauert das bullische Momentum.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Ausbruch scheitern und die Aktie unter die 20-Tagelinie rutschen, wäre das Setup vorerst neutralisiert. Ein Test der psychologisch wichtigen 30-Dollar-Marke oder des EMA 50 wäre dann die logische Konsequenz einer tieferen Korrektur.

Meinung

Halliburton steht fundamental an einem interessanten Wendepunkt. Während der Gesamtmarkt oft auf Tech-Giganten schielt, liefert der Ölfelddienstleister solide Ergebnisse. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten eine starke Performance im internationalen Geschäft und bei der Auslastung der Fracking-Flotten in Nordamerika. Das Chartbild spricht eine deutliche Sprache - der Markt will nach oben, wartet aber noch auf den finalen Trigger.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 29.12 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 429.66 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Halliburton ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 19.02.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
