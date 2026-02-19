Halliburton (HAL): Fracking-Gigant vor Breakout!

Startet jetzt die nächste dynamische Rallye?

Rückblick

Die Halliburton-Aktie startete im Oktober eine dynamische Rallye, die den Kurs von rund 22 US-Dollar bis auf über 35 US-Dollar katapultierte. Seit Ende Januar konsolidiert der Titel nun auf hohem Niveau direkt unter einem markanten Widerstandsbereich. Auffällig ist, dass die Aktie die 20-Tagelinie als dynamische Unterstützung nutzt und dort immer wieder Käufer findet.

Halliburton-Aktie: Chart vom 19.02.2026, Kürzel: HAL, Kurs: 35.31 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das aktuelle Chartbild zeigt eine enge Konsolidierung direkt unter dem Widerstand bei ca. 35.30 US-Dollar. Ein Ausbruchsversuch wurde bereits gestartet. Glückt dieser, liegt das nächste technische Kursziel im Bereich von 38 US-Dollar. Die Unterstützung durch den ansteigenden EMA 20 untermauert das bullische Momentum.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Ausbruch scheitern und die Aktie unter die 20-Tagelinie rutschen, wäre das Setup vorerst neutralisiert. Ein Test der psychologisch wichtigen 30-Dollar-Marke oder des EMA 50 wäre dann die logische Konsequenz einer tieferen Korrektur.

Meinung

Halliburton steht fundamental an einem interessanten Wendepunkt. Während der Gesamtmarkt oft auf Tech-Giganten schielt, liefert der Ölfelddienstleister solide Ergebnisse. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten eine starke Performance im internationalen Geschäft und bei der Auslastung der Fracking-Flotten in Nordamerika. Das Chartbild spricht eine deutliche Sprache - der Markt will nach oben, wartet aber noch auf den finalen Trigger.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 29.12 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 429.66 Mio. USD

Meine Meinung zu Halliburton ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 19.02.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

