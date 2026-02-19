Mit vorinstallierten Weltkarten, intelligenten Routen-Tools und einer Akkulaufzeit von mehreren Wochen ist die T-Rex Ultra 2 für diejenigen gemacht, die nach Grenzen suchen, nur um sie zu verschieben

Amazfit, eine weltweit führende Marke für intelligente Wearables, die zu Zepp Health gehört, stellte heute mit der T-Rex Ultra 2 das neueste und fortschrittlichste Mitglied seiner robusten Produktpalette T-Rex vor. Als Teil der T-Rex-Familie ist die T-Rex Ultra 2 für das Unwägbare gebaut-und dafür konzipiert, auch unter Bedingungen zuverlässig zu bleiben, in denen Pläne, Umgebungen und Ergebnisse nie vollständig definiert sind. Die T-Rex Ultra 2 ist speziell für extreme Umgebungen konzipiert und verbindet hochwertige Materialien mit verbesserten Navigationsfunktionen und einer längeren Akkulaufzeit, um Athleten und Entdecker zu unterstützen, die lange, komplexe Routen in Angriff nehmen, bei denen gute Vorbereitung und Zuverlässigkeit am wichtigsten sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260219692903/de/

Amazfit Announces the T-Rex Ultra 2: a Titanium GPS Watch Engineered for the Extreme

"Bei der T-Rex Ultra 2 haben wir uns darauf konzentriert, eine Smartwatch für Menschen zu entwickeln, die auf Navigation, Ausdauer und Entscheidungsfindung per Smartwatch in anspruchsvollen Umgebungen angewiesen sind", sagte Scott Shepley, Head of Global Marketing bei Amazfit. "Sie ist für lange, komplexe Routen konzipiert, in denen es auf Vorbereitung und Zuverlässigkeit ankommt, und ergänzt die T-Rex 3 Pro innerhalb der T-Rex-Familie, da sie sich für Anwendungsfälle eignet, die stärker auf Expeditionen ausgerichtet sind."

Für langen Atem ausgelegt

Mit ihrem 1,5-Zoll-AMOLED-Display, kratzfestem Saphirglas sowie einer Lünette und Gehäuserückseite aus Titan Grade 5 ist die T-Rex Ultra 2 dafür konstruiert, schwierigen Bedingungen über und unter der Wasseroberfläche standzuhalten. Mit einer Wasserfestigkeit von 10 ATM und einer zweifachen Tauchzertifizierung unterstützt sie anspruchsvolle Outdoor- und Unterwassereinsätze. Die Ultra 2 bringt es auf eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Tagen im Smartwatch-Modus und mehr als 50 Stunden GPS-Tracking und unterstützt damit auch ausgedehnte Mehrtages-Abenteuer ohne Kompromisse. In ihrem 64 GB großen internen Speicher können die Benutzer Karten, Musik und Aktivitäten direkt auf der Smartwatch ablegen, so dass sie auch bei ausgedehnten Abenteuern ihr Smartphone nicht einzusetzen brauchen.

Gebaut für Einsätze bei Nacht und schlechter Sicht

Die Ultra 2 besitzt eine eingebaute Dual-Modus-Taschenlampe mit einstellbarer Helligkeit, ein interferenzarmes grünes Licht, bei dem die Benutzer das Display auch dann klar ablesen können, wenn sie eine Nachtsichtbrille tragen, und liefert ein SOS-Signal für Notfallsituationen. Außerdem kann ein Boost-Modus aktiviert werden, in dem die Ultra 2 ein blitzartiges Licht von branchenführender Intesität erzeugt ideal für die Orientierung auf Nachtwanderungen oder in Notsituationen.

Navigation ohne Grenzen

Zum ersten Mal in der T-Rex-Produktpalette sind in der Zepp-App globale Vollfarbkarten vorinstalliert. Damit können die Benutzer schnell und einfach den benötigten Bereich auf der Smartwatch installieren, um Punkt-zu-Punkt-Routen zu erstellen, nach nahegelegenen Punkten von Interesse zu suchen und automatisch eine neue Route festzulegen, ohne dass sie dafür ein Telefon oder Netzwerk benötigen. Mit ihrem fortschrittlichen GPS-Tracking, das von sechs Satellitensystemen unterstützt wird, liefert die Ultra 2 schnelle und präzise Positionsbestimmungen und ermöglicht eine zuverlässige Turn-by-Turn-Navigation. Die Kartendaten wurden so verfeinert, dass Geländearten besser zu unterscheiden sind, während gleichmäßigere Interaktionen und optimierte Benachrichtigungen die Navigation auf der Smartwatch verbessern. Weitere Verbesserungen bei der Navigation sind unter anderem eine erweiterte Offline-Routenplanung über bis zu 100 km, eine schnellere Festlegung neuer Routen, verbesserte Höhenprofile und eine intelligentere Aufstiegssegmentierung, die einen klareren Einblick in bevorstehende Aufstiege liefert.

Intelligenteres Routenmanagement

Für lange und technische Strecken werden mit der T-Rex Ultra 2 intelligente Checkpoint-Display- und Reminder-Alarme eingeführt, mit denen die Benutzer wichtige Meilensteine wie Wasserquellen, Schutzhütten, Höhenziele oder Umkehrpunkte festlegen können. Eine verbesserte Aufstiegssegmentierung und optimierte Höhenprofile bieten einen klareren Einblick in bevorstehende Aufstiege und unterstützen die Benutzer beim besseren Tempo- und Energiemanagement während eines Einsatzes.

Performance-Tools für ernsthafte Erkundungen

Weitere Merkmale sind unter anderem das steigungsangepasste Tempo für präzisere Leistungsmetriken in hügeligem Gelände, die Sprachmemo-Aufzeichnung bei Workouts sowie ein eingebauter Lautsprecher und ein Mikrofon für Bluetooth-Anrufe und akustische Benachrichtigungen. Die Smartwatch lässt sich nahtlos in die Zepp-App integrieren, die Einblicke in die Bereiche Training, Erholung, Schlaf und Ernährung sowie die allgemeine Gesundheit liefert.

Preis und Verfügbarkeit

Die T-Rex Ultra 2 kann ab dem 19. Februar 2026 für 549,99 US-Dollar auf Amazfit.com und Amazon erworben werden.

Über Amazfit

Amazfit, ein weltweiter Marktführer bei intelligenten Wearables und Fitnessgeräten, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Sitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health Zepp Health ist ein dezentrales Unternehmen mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten.

Amazfit entwickelt intelligente Wearables für Aktive zielgerichtetes Training, ausgewogene Erholung und kontinuierliche Weiterentwicklung. Amazfit wurde für das moderne Training entwickelt und verbindet Ausdauer, Kraft und Erholung zu einem kohärenten Rhythmus, um nachhaltige Fortschritte zu unterstützen.

Hinter Amazfit steht Zepp der Entwickler der intelligenten Technologie, die das Trainingserlebnis unterstützt. Nähere Informationen unter www.amazfit.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260219692903/de/

Contacts:

Medienkontakte

Max Borges Agency für Amazfit

amazfit@maxborgesagency.com



Mary Thompson Woodbury

Head of PR, Amazfit North America

Mary.woodbury@zepp.com