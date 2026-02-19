Die US-Börsen haben am Donnerstag leicht nachgegeben. Der US-Leitindex-Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,5 Prozent auf 49.395,16 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab 0,3 Prozent nach auf 6.861,89 Zähler. Und der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnete ein Minus von 0,4 Prozent auf 24.797,34 Punkte.US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor erheblichen Konsequenzen gewarnt, sollte Teheran sich in den Atomverhandlungen mit den USA nicht auf einen Deal einlassen. Sollte es nicht zu einer Vereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär