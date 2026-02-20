Baar - Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika musste im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinnrückgang hinnehmen. Gebremst haben negative Währungseffekte, der schwache chinesische Baumarkt sowie der Shutdown der US-Regierung zum Jahresende. Gedrückt haben auch die Aufwendungen, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Der Umsatz schrumpfte - wie bereits auf provisorischer Basis im Januar veröffentlicht - in Lokalwährungen um 4,8 Prozent auf 11,20 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab