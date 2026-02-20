Der DAX hat am Donnerstag Verluste verbucht. Er ging mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 25.043,57 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den letzten Handelstag der Woche dürfte er wieder ein paar Punkte zulegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,1 Prozent höher auf 25.072 Punkte.Im Fokus stehen weiter die Entwicklungen im Iran. Auf der Terminseite bleibt es derweil recht ruhig. Konjunkturseitig steht am Nachmittag die Veröffentlichung der ersten Schätzung für das Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär