BioNTech ist im Patentstreit gegen Moderna vor Gericht gezogen. Das Mainzer Biotech-Unternehmen hat beim Bundesgericht im US-Bundesstaat Delaware Klage eingereicht und wirft dem US-Konzern vor, mit seinem neuen Covid-19-Impfstoff "mNEXSPIKE" Schutzrechte zu verletzen.Konkret geht es um eine Technologie für ein verbessertes mRNA-Design, das auch bei Comirnaty - entwickelt mit Partner Pfizer - zum Einsatz kommt. Diese Technik ermöglicht eine geringere Dosierung. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
