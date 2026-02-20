© Foto: Jonas Güttler/dpaDie Aktie des Essener Industrieriesen steigt am Freitagmorgen deutlich an. Grund ist eine Hochstufung der Analysten von Jefferies. Die Experten des US-Investmenthauses Jefferies haben die Aktie von ThyssenKrupp von Hold auf Buy hochgestuft und das Kursziel von 12,50 Euro auf 13,00 Euro angehoben. Die Aktie ist zuletzt von ihrem Mehrjahreshoch im Januar etwas zurückgekommen. Die Experten sehen nun erhebliches Potenzial für ThyssenKrupp, vor allem dank strategischer Umstrukturierungen und wachsender Chancen durch politische Fördermaßnahmen im europäischen Stahlsektor. Zu den Haupttreibern für den Kurs könnte ein Verkauf der Stahldivision Steel Europe werden, eine potenzielle Börsennotierung …Den vollständigen Artikel lesen
