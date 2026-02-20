Mit der Übernahme des deutschen Inspektionsspezialisten will Intertek sein Geschäft für Hochgeschwindigkeits-Drohnen- und bodengestützte Qualitätssicherung für Photovoltaik-Kraftwerke in ganz Europa ausbauen. von pv magazine Global Intertek CEA hat die Aerial PV Inspection GmbH (AePVI), ein deutsches Unternehmen, das Hochgeschwindigkeits-Drohnen- und bodengestützte Inspektionslösungen für Photovoltaik-Anlagen anbietet, übernommen. Es will damit seine Qualitätssicherungsdienstleistungen für den Photovoltaik-Bereich erweitern. Intertek erklärte, dass die Technologien von AePVI hochpräzise Inspektions- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
