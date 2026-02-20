Die Euphorie rund um die aufsehenerregende Ankündigung des Bayer-Konzern, wonach das belastende Glyphosat-Thema früher als erwartet zu einem Ende geführt werden könnte, währte nicht lang: Der vermeintliche Befreiungsschlag für die Aktie blieb aus. Das hat jedoch Gründe. Die Bayer-Aktie steht aktuell wieder unter spürbarem Druck, nachdem die internationale Ratingagentur Fitch den Ausblick für das langfristige Unternehmensrating von stabil auf negativ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de