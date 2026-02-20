Pandemie, Ukraine-Krieg, Strafzölle. Hinter der Chemie-Industrie liegen knifflige Jahre. Darüber hinaus muss der Sektor verstärkt in Nachhaltigkeit investieren, um steigenden Kosten durch EU-Vorschriften wie den Treibhausgas-Zertifikate-Handel in den Griff zu bekommen. BASF und Co erhalten nun Rückendeckung von Umweltminister Carsten Schneider (SPD).Der Minister macht Druck in Brüssel, dass die leidgeprüfte Chemie-Industrie mehr kostenlose Treibhausgas-Zertifikate bekommt als geplant. "Die Chemiebranche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
