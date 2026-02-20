Am Freitag zeichnet sich nach dem jüngsten Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt ein solider Start ab. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex DAX ein Plus von 0,14 Prozent auf 25.079 Punkte. Unter dem Strich würde es damit auf einen Wochenanstieg um mehr als ein halbes Prozent hinauslaufen, obwohl der Leitindex seine Mittwochsgewinne am Vortag großteils wieder abgegeben hatte. Der DAX behauptet sich damit über der Marke von 25.000 Punkten, über der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär