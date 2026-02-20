© Foto: Dall-EZum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte hat Amazon den langjährigen Spitzenreiter Walmart beim Jahresumsatz überholt und sich an die Weltspitze gesetzt.Wie Walmart am Donnerstag mitteilte, erzielte der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 713,2 Milliarden US-Dollar. Amazon kam im gleichen Zeitraum auf 716,9 Milliarden US-Dollar - und sicherte sich damit erstmals die Position des umsatzstärksten Unternehmens weltweit. Amazons diversifiziertes Geschäftsmodell zahlt sich aus Amazon verdankt seinen Aufstieg nicht allein dem klassischen Onlinehandel und schnellen Lieferungen. Zwar bleibt das Retail-Geschäft die größte Umsatzquelle, doch entscheidend sind die margenstarken …Den vollständigen Artikel lesen
