Der DAX hat am Donnerstag Verluste verbucht. Er ging mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 25.043,57 Zählern aus dem Handel. Damit konnte er sich aber über der wichtigen 25.000er-Marke behaupten. Auch beim MDAX ging es nach unten. Er verlor 0,8 Prozent auf 31.479,01 Punkte. Der Nebenwerte-Index SDAX gab 0,6 Prozent nach auf 17.983,05 Punkte.Belastet wurde der deutsche Leitindex insbesondere von Airbus. Das Papier war mit minus 6,7 Prozent der stärkste Verlierer des Tages im DAX.
