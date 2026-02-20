Nach einer Phase der Unsicherheit haben Rüstungsaktien wieder den Vorwärtsgang eingelegt - allen voran das Papier von Rheinmetall. Der Hersteller des Leopard-2-Kampfpanzers lieferte am Donnerstag gleich ein ganzes Bündel an charttechnischen Kaufsignalen und setzt seinen Höhenflug am Freitag fort. Die Rheinmetall-Aktie hat am Donnerstag sowohl den GD50 bei 1.701,50 Euro als auch die psychologisch wichtige 200-Tage-Linie bei 1.739 Euro mit Dynamik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
