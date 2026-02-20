In der kommenden Woche wird der Technologiekonzern Nvidia seine Quartalszahlen vorlegen. Laut Analysten könnte es dabei eine massive Überraschung für Anleger geben. Das ist jetzt wichtig. Die Aktien von Nvidia sind zuletzt an der Börse nicht gut gelaufen, doch von den Quartalszahlen in der kommenden Woche erhoffen sich Anleger eine Verbesserung der Situation. Ein Analyst ist optimistisch, dass in der kommenden Woche eine Überraschung zu erwarten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE