ROUNDUP: Air Liquides Sparprogramm zahlt sich aus - Aktie an Eurostoxx-Spitze

PARIS - Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat das vergangene Jahr trotz stagnierender Einnahmen mit mehr Gewinn abgeschlossen. Jetzt will Konzernchef Francois Jackow die operative Marge noch stärker nach oben treiben als bisher geplant, wie der Rivale des Linde-Konzerns am Freitag in Paris mitteilte. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Danone wächst stärker als erwartet



PARIS - Eine starke Nachfrage nach proteinreichen Joghurts und Gesundheitsdrinks haben den französischen Lebensmittelkonzern Danone Ende 2025 angeschoben. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis im vierten Quartal um 4,7 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten etwas weniger erwartet. Danone schaffte es damit, das 17. Quartal in Folge mit über vier Prozent zu wachsen.

Kreise: Glencore steht kurz vor Verkauf des Bergbaubetriebs Kazzinc

ZÜRICH - Der Rohstoffhändler Glencore steht Kreisen zufolge kurz vor dem Verkauf seiner 70-prozentigen Beteiligung am Zink- und Goldproduzenten Kazzinc. Der schweizerische Rohstoffhändler befinde sich in Verhandlungen über den Verkauf seiner Anteile an Kazzinc Ltd. in Kasachstan an den lokalen Geschäftsmann Shakhmurat Mutalip, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Novartis trennt sich von Novartis India



ZÜRICH/MUMBAI - Der Pharmakonzern Novartis trennt sich von seiner Beteiligung in Indien. Diese Entscheidung folgt auf die im Februar 2024 angekündigte "strategische Überprüfung". Es handelt sich dabei um die Novartis India Limited, die an der Börse Bombay notiert ist und an der Novartis einen Anteil von 70,68 Prozent hält.



Weitere Meldungen



-EU: Bund darf Rosneft Deutschland übernehmen

-Iranische Ingenieure sollen Google-Geheimnisse gestohlen haben -Rückversicherer Swiss Re kauft in Australien zu

-Roche erhält US-Zulassung für Venclexta-Kombination bei Leukämie -Roche kommt mit US-Zulassungsantrag für Krebsmittel Giredestrant weiter -Mehr Transparenz mit neuer Bonitätsberechnung

-Linnemann: CDU wohl für Altersbeschränkung bei Social Media -Infineon eröffnet neue Chipfabrik in Dresden Anfang Juli -Seifert baut Dyn um: Bundesliga bei DFL-Sender oder bei Lidl-TV? -Hamburger Energieunternehmen gegen Reiches Netzpaket

-Gestrandete Astronauten - Nasa stuft Vorfall als schwerwiegend ein -ROUNDUP: Kommission empfiehlt Rundfunkbeitrag von 18,64 Euro ab 2027 -KEF-Bericht: Kommt eine neue Empfehlung zum Rundfunkbeitrag? -Gästezahl auf Helgoland 2025 zurückgegangen

-ROUNDUP: Mehr Fahrgäste - Frankreich frischt alte TGV-Züge auf -ROUNDUP: Flugausfälle am Airport München

-Digitalminister nach KI-Gipfel zufrieden

-Schneider: Mehr Gratis-CO2-Zertifikate für Chemieindustrie -Flughafen Wien nimmt Betrieb nach Wintereinbruch wieder auf -Kompany redet drohende Gelbsperren vor Dortmund klein -Wegen Nutzung von KI-Video: ZDF zieht Korrespondentin ab°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung.



