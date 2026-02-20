Baar - Der Bauzulieferer Sika musste im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinnrückgang hinnehmen. Gebremst haben der schwache chinesische Baumarkt, der Shutdown in den USA sowie der starke Franken. Nun wollen die Innerschweizer wieder wachsen und profitabler werden. «Der chinesische Wohnungsmarkt ist innert zwei Jahren um 45 Prozent eingebrochen», illustrierte Firmenchef Thomas Hasler am Freitag vor den Medien das Problem. Der Umsatzanteil, den Sika im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab